Смольный собрался установить 22 светофора в Петербурге

До конца года 74 пешеходных перехода в Петербурге должны быть приведены в соответствие федеральным стандартам, поведала 23 июня пресс-служба губернатора по итогам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Смольном. Также в городе планируется обустройство 47 нерегулируемых переходов.

Смольный рассчитывает установить в этом году 22 новых светофора и еще столько же модернизировать. Также в Петербурге идет работа по созданию автоматизированной системы, управляющей работой всех светофоров города. "Это позволит более эффективно решать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения", — утверждают в пресс-службе губернатора.

Кроме того, городские власти намереваются оборудовать искусственными неровностями 58 переходов близ школ, детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов, заодно установив новые или модернизировав имеющиеся светофоры.