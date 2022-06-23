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Новости 21:48

Смольный закупит альбомы с видами города за 447 тысяч рублей

фото ЗакС политика Смольный закупит альбомы с видами города за 447 тысяч рублей

Комитет по внешним связям Петербурга готов потратить на 444 альбомов с фотографиями города до 447 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной ведомством 22 июня. Смольный ищет издания как на русском, так и на иностранных языках. 

В списке покупок альбом "Санкт-Петербург" издательства "Медный всадник" на русском, испанском и французском языках, книга Евгения Голомолзина "Санкт-Петербург. Календарь путешествий", пара альбомов Евгения Анисимова "Санкт-Петербург и пригороды" (тоже на трех языках), альбом в футляре "Санкт-Петербург" Федорова и Попова, а также путеводитель Агнессы Невской "С моста виднее. 50 мостов Петербурга, которые расскажут свою версию истории города". На иностранных языках закажут всего 75 книг. Самым востребованным стал альбом Анисимова на русском языке — их закажут в количестве 214 штук. 

Самым дорогим альбомом стал "Санкт-Петербург" в футляре. Одну такую книгу оценили в 4,7 тысячи рублей. На 20 экземпляров собираются потратить не более 95 тысяч рублей. 

В комитете ожидают получить партию альбомов не позднее середины августа. Заявки от поставщиков будут приниматься до конца июня. 

Напомним, в начале лета администрация губернатора проводила похожую закупку. Чиновники заплатили за 100 альбомов 850 тысяч рублей

Константин Леньков


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