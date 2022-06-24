Под Рязанью разбился Ил-76, погибли четыре человека

Военно-транспортный самолет Ил-76 в Рязанской области утром 24 июня потерпел крушение. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, из девяти находившихся на борту человек четверо погибли, а пятеро находятся в реанимации.

"Состояние пострадавших тяжелое, одного - крайне тяжелое", - рассказал собеседник агентства.

Минобороны объяснило жесткую посадку самолета во время учебно-тренировочного полета неисправностью двигателя. Он частично разрушился при соприкосновении с землей.

Отметим, что самолеты серии Ил-76 производятся с первой половины 1970-х годов.