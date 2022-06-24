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Новости 10:27

В Псковской области изменили порядок выплат семьям погибших на Украине солдат

фото ЗакС политика В Псковской области изменили порядок выплат семьям погибших на Украине солдат

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил коррективы в указ о выплатах компенсаций семьям военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Теперь для ее получения необязательно, чтобы погибшего захоронили на территории региона: достаточно, чтобы он проживал или служил в Псковской области. На это обстоятельство обратила внимание "Псковская лента новостей".

Размер единовременной выплаты по-прежнему составляет 1 млн рублей. Как пишет издание "Псковская губерния", прежний порядок предоставления выплат в регионе вызывал критику и жалобы со стороны жителей.

Отметим, что в последний раз Минобороны официально озвучивало число боевых потерь на Украине 25 марта.


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