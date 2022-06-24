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Новости 10:58

"Ъ": Силовики пришли в "Ельцин Центр" в поисках экстремистских материалов

фото ЗакС политика "Ъ": Силовики пришли в "Ельцин Центр" в поисках экстремистских материалов

В екатеринбургский "Ельцин Центр" 24 июня явились правоохранители, представляющие центр "Э", о чем сообщила уральская редакция "Коммерсанта" со ссылкой на источник в силовых ведомствах. Полицейские проводят проверку на предмет возможного распространения экстремистской литературы. В пятницу 24 июня в "Ельцин Центре" должна была проходить конференция, посвященная сталинизму.

Накануне представители центра "Э" провели обыск в уральском офисе "Мемориала"* и изъяли литературу, которая была сочтена экстремистской.

Тем временем, издание "Вот Так" пишет, что представители "Ельцин Центра" опровергли проведение в стенах учреждении полицейской проверки.

"Идет конференция, выступают докладчики, всё по плану", - рассказали изданию.

*Правозащитный центр "Мемориал" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, и ликвидирован через суд


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