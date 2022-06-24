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Новости 12:36

Минэкономики запретило сотрудникам пользоваться Zoom и WhatsApp

фото ЗакС политика Минэкономики запретило сотрудникам пользоваться Zoom и WhatsApp

Директор департамента цифровой трансформации Минэкономики Александр Маслов разослал служащим письмо о "недопустимости использования для служебного взаимодействия" зарубежных мессенджеров и сервисов для видеосвязи, сообщил 24 июня "Коммерсантъ". В частности, под запрет попали Zoom, WhatsApp и другие сервисы.

В качестве замены Маслов предложил сотрудникам принадлежащий АО ТКС TrueConf и VKTeam от VK, пишет газета.

В министерстве комментировать распоряжение отказались, лишь уточнив, что внутренние коммуникации в основном "осуществляются в основном средствами корпоративной электронной почты". В ведомстве признали факт работы над "внедрением отечественного средства обмена мгновенными сообщениями", уточнив при этом, что речи об отказе от, например, Telegram до сих пор не шло.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил чиновникам в федеральных и региональных органах власти отказаться от использования в работе зарубежных мессенджеров. Ответственность за исполнение распоряжения возложили на Минцифры, которое рекомендовало перевести переписку в сервис для госслужащих от VK.


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