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"Ведомости": Площадь пустующих офисов в Петербурге может удвоиться к концу года

фото ЗакС политика "Ведомости": Площадь пустующих офисов в Петербурге может удвоиться к концу года

Совокупная площадь пустующих офисных помещений в Петербурге может увеличиться с нынешних 9% до 15-20% к концу года, сообщили 24 июня "Ведомости" со ссылкой на представителей компаний в сфере строительства, торговли и управления офисной недвижимостью.

Как пишет издание, к концу мая в городе было свободно около 150 тысяч квадратных метров офисной недвижимости. К концу года это значение может увеличиться до 300-400 тысяч "квадратов", причиной чему послужит как ввод новых площадей, так и освобождение уже существующих в связи с освобождением офисов иностранными и IT-компаниями.

"По прогнозам, в этом году будет введено 250 000 квадратных метров. Если предположить, что из них до  100 000 квадратных метров смогут сдать, то оставшиеся 300 000 квадратных метров останутся в подвешенном состоянии", — заявил "Ведомостям" партнер компании "БестЪ. Коммерческая недвижимость" Станислав Ступников. По его оценке, в результате к концу года вакантными окажутся 18-20% офисных площадей.

В свою очередь, управляющий партнер IPG.Estate Иван Починщиков дал прогноз, согласно которому в конце года будет пустовать 15% офисных площадей.

Согласно данным компании Nikoliers, на конец мая доля пустых офисных площадей в Петербурге составляла 9,2%. Опрошенные "Ведомостями" эксперты при этом говорят, что процесс высвобождения площадей начался с марта и может растянуться на срок от трех месяцев до полугода. Помимо прочего, свое влияние на процесс будет оказывать возможный перевод частью работодателей сотрудников на "удаленку", в связи с чем компании будут переезжать в меньшие по площади помещения.

Фото: unsplash


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