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Новости 13:53

Милонов хочет переименовать звание "Мать-героиня"

фото ЗакС политика Милонов хочет переименовать звание "Мать-героиня"

Петербургский депутат Госдумы Виталий Милонов находит не самым удачным то, как звучит звание "Мать-героиня", и предлагает найти другие слова для тех же заслуг. Как полагает парламентарий, это нужно, чтобы не умалять вклада отцов в воспитание детей и поощрять семью в целом. Как именно должно формулироваться усовершенствованное понятие, он не уточнил, отметив, что отталкиваться следует от слова "семья".

"Когда мы говорим "мать-героиня", у меня сразу возникает аналогия с такой страдающей, несчастной мамой, которая одна воспитывает детей. А почему, ведь она вместе с папой их воспитывает, семья это делает", - рассудил единоросс в интервью информагентству "Москва".

Впрочем, Милонов признал, что проблема матерей-одиночек в стране тоже распространена. Правда, ему представляется несправедливой и гипотетическая ситуация, когда отец самостоятельно воспитывает более трех детей и при этом "не достоин никакого звания". Так или иначе, депутат считает важным уйти от спора о главенствующей роли в семье и прийти к пониманию "соработничества".


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

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