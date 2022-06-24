Муниципалы Владимирского округа попросили позволить им благоустраивать "Джазовый сквер"

Местный совет Владимирского округа внес законодательную инициативу в парламент Петербурга. Муниципалы просят исключить безымянный сквер напротив Филармонии джазовой музыки, в народе известный как "Джазовый сквер", из городского списка зеленых насаждений общего пользования и включить в муниципальный.

"В случае принятия указанного законопроекта у муниципалитета появится правовая возможность проводить там работы по благоустройству за счет средств местного бюджета", - объяснили мундепы в пояснительной записке.

По их словам, после многочисленных праздников и концертов, которые муниципалитет проводил в сквере, местные жители попросили установить там летнюю сцену, новые качели, горку или скамейку.

Решение о законодательной инициативе муниципальный совет принял на заседании 9 июня.

Фото: ВКонтакте/ Владимирский округ