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Муниципал 15:06

Муниципалы Владимирского округа попросили позволить им благоустраивать "Джазовый сквер"

фото ЗакС политика Муниципалы Владимирского округа попросили позволить им благоустраивать "Джазовый сквер"

Местный совет Владимирского округа внес законодательную инициативу в парламент Петербурга. Муниципалы просят исключить безымянный сквер напротив Филармонии джазовой музыки, в народе известный как "Джазовый сквер", из городского списка зеленых насаждений общего пользования и включить в муниципальный.

"В случае принятия указанного законопроекта у муниципалитета появится правовая возможность проводить там работы по благоустройству за счет средств местного бюджета", - объяснили мундепы в пояснительной записке.

По их словам, после многочисленных праздников и концертов, которые муниципалитет проводил в сквере, местные жители попросили установить там летнюю сцену, новые качели, горку или скамейку.

Решение о законодательной инициативе муниципальный совет принял на заседании 9 июня.

Фото: ВКонтакте/ Владимирский округ


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