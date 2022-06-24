В Москве из-за "демонстрации символики" Facebook** задержали политика Кавказского

Столичные полицейские задержали члена "Яблока" Николая Кавказского, о чем он сам сообщил в своем Telegram-канале. На него составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Вскоре после задержания Кавказский выяснил, что речь идет о символике социальной сети Facebook**. Политик полагает, что под "экстремистским" предлогом его хотят лишить возможности претендовать на выборные должности.

"Боятся моей победы!" - написал задержанный в своем Telegram-канале.

Отметим, что статья 20.3 КоАП предусматривает возможный административный арест граждан до пятнадцати суток.

**Instagram** и Facebook*** запрещены в России наравне с владеющей ими компанией Meta****, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России