Петербуржцы стали массово вкладываться в недвижимость

Спрос на первичное жилье в июне 2022 года вырос в Петербурге на 20 % относительно предыдущего месяца, написал 24 июня РБК. Как пишет издание со ссылкой на участников рынка, на это повлияло снижение ставок по ипотечным кредитам и приток покупателей, снявших средства с краткосрочных депозитов в банках.

В начале июня закончился срок большинства трехмесячных вкладов с высокой доходностью, связанных с повышением в начале спецоперации ключевой ставки Центробанка до 20 %. Как уточняет РБК, на этом фоне доходность депозитов сроком до трех месяцев достигала в крупнейших банках 21-25 % годовых.

Однако в первой половине июня финансовый регулятор вернул ключевую ставку до уровня на начало спецоперации. Россияне, отложившие покупку недвижимости ради краткосрочных вкладов, стали возвращаться на первичный рынок жилья.

Как рассказал изданию директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев, рост количества клиентов с завершающимся сроком депозитов наметился еще в конце мая, а в июне их стало еще больше. В свою очередь, глава консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева подтвердила рост продаж, который, по ее словам, на 20 % превысил майский уровень. При этом она затруднилась ответить, в какой степени это связано с закрытием депозитов, а в какой — с льготной ипотекой.

"В июне мы действительно заметили оживление спроса. Это связано, в первую очередь, с низкими ставками по ипотеке. Окончания сроков действия вкладов — второй фактор, который вызвал определенный всплеск покупательской активности", — заявила РБК гендиректор агентства недвижимости КВС Анжелика Альшаева.