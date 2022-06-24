С начала спецоперации только пять дней прошли без задержаний протестующих

С начала спецоперации только пять дней обошлись без задержаний на пацифистских акциях, подсчитал проект "ОВД-Инфо"*. Авторы сводки опубликовали полученные результаты 24 июня, приурочив выпуск к четырем месяцам с начала конфликта на Украине.

Всего за прошедшее время в России состоялось не менее 16 309 задержаний на пацифистских протестах, заявили в "ОВД-Инфо"*. При этом не все задержания проходили непосредственно на акциях, поскольку власти также применяют "превентивные" задержания, в том числе используя для этого систему распознавания лиц. По словам правозащитников, такая практика коснулась, по меньшей мере, 75 человек в мае и июне.

Также в "ОВД-Инфо"* по результатам последних четырех месяцев насчитали 182 случая недопуска адвокатов к задержанным в отделы полиции. География протестов охватила за это время 207 населенных пунктов.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов