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Новости 18:07

В Петербурге запретили сайт с информацией о способах травли птиц

фото ЗакС политика В Петербурге запретили сайт с информацией о способах травли птиц

Прокуратура Кировского района Петербурга через суд добилась блокировки интернет-ресурса, на котором содержалась инструкция, нарушающая федеральное законодательство. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на сайте читателю предлагались способы травли голубей с указанием конкретных веществ, что расценивается как запрещенная к распространению в РФ информация.

"Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье", - напомнили в прокуратуре о статье 245 УК.

В данном случае судопроизводство ограничилось вынесением административного решения.


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