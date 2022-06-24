В Петербурге запретили сайт с информацией о способах травли птиц

Прокуратура Кировского района Петербурга через суд добилась блокировки интернет-ресурса, на котором содержалась инструкция, нарушающая федеральное законодательство. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на сайте читателю предлагались способы травли голубей с указанием конкретных веществ, что расценивается как запрещенная к распространению в РФ информация.

"Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье", - напомнили в прокуратуре о статье 245 УК.

В данном случае судопроизводство ограничилось вынесением административного решения.