В Москве суд арестовал музыканта со сломанной во время задержания кистью

Мещанский суд Москвы отправил под арест на семь суток руководителя оркестра Another Brass Band Станислава Фролова, пишет 24 июня "Медиазона"*.

Как рассказала "Медиазона"*, 23 июня оркестр Фролова играл на Кузнецком мосту в рамках государственного проекта "Уличный артист". Поблизости развернулись дорожные работы, из-за чего музыканты решили передвинуться на 20 метров от согласованной точки. После этого на место приехали полицейские и объявили, что будут задерживать выступающих.

Фролов вступил в спор с силовиками, после чего его заковали в наручники и унесли в полицейскую машину, пишет издание. Вместе с руководителем оркестра правоохранители задержали и тубиста, но его вскоре выпустили, при этом изъяв его инструмент.

"Меня при задержании пронесли "ласточкой" и тем самым кисть сломали", - сообщил "Медиазоне"* Фролов. По его словам, из отдела полиции его доставили в травматологию, где зафиксировали перелом лучевой кости, а также ушиб и другие травмы. Врачи наложили ему гипс, после чего полицейские увезли его обратно в ОВД, где он провел ночь.

В пятницу состоялось заседание суда, который признал Фролова виновным в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и отправил на неделю под арест.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента