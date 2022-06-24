Суд в Петербурге отправил под арест экс-главу "Водоканала"

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение об аресте до 21 августа экс-главы петербургского "Водоканала" Евгения Целикова, известила в пятницу объединенная пресс-служба городских судов. Он проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Целиков вину не признает. Просил меру, не связанную с изоляцией от общества", - лаконично изложила его позицию судебная пресс-служба.

Помимо Целикова суд определил меры пресечения другим трем фигурантам уголовного дела. Владислава Еремина он арестовал до 21августа, Вячеслава Гребенникова – до 23 августа. Александре Егоровой назначили запрет определенных действий до 21 августа.

Следствие полагает, что все четверо причастны к хищениям при прокладке высоковольтной линии между подстанциями "Ниссан" ("Автозаводская") и "Каменка" на севере Петербурга. "Фигуранты уголовного дела внесли в документы недостоверные сведения о стоимости силового кабеля. После поставки кабеля на объект капитального строительства <...> соучастники организовали оформление и подписание сторонами – ООО "Строительная компания "Нострум" и АО "СПб электрические сети" – актов приемки выполненных работ. Стоимость кабеля была завышена на сумму не менее 211 200 000 рублей, которые и были похищены", - изложила позицию следствия судебная пресс-служба.