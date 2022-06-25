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Новости 10:53

С понедельника россияне не смогут подать документы на визу в Грецию

фото ЗакС политика С понедельника россияне не смогут подать документы на визу в Грецию

Россияне с 27 июня не смогут подать документы для получения визы в Грецию, о чем сообщил "Вестник АТОР". Визовые центры на территории России приостановят оформление документов на неопределенный срок, что объясняется "техническими причинами". По тем же причинам консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске приостановят свою работу.

Как указывает РБК, записавшиеся в визовый центр на дату после 27 июня имеют возможность перенести день посещения, при этом о сроках возобновления выдачи документах ничего не говорится. Издание отмечает, что именно Греция имеет минимальный процент в выдаче виз россиянам (0,88%).

Примечательно также, что на неделе директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон пожаловался на дискриминацию россиян в Греции и назвал их пребывание в этой стране небезопасным.


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