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В день "Алых парусов" только в одном районе Петербурга не нашли точек, торгующих алкоголем

фото ЗакС политика В день "Алых парусов" только в одном районе Петербурга не нашли точек, торгующих алкоголем

Петербургская полиция отчиталась о рейдах, проведенных по торговым точкам 24 июня, в день праздника выпускников "Алые паруса", в течение которого действовал запрет на реализацию алкогольной продукции.

Нарушение запрета правоохранители зафиксировали во всех районах города, кроме Кронштадтского, передает пресс-служба регионального главка МВД. Инспекции проводили 36 человек. На опубликованной видеозаписи видны адреса двух магазинов-нарушителей: Синопская набережная, 48 и улица Швецова, 41.

Отметим, что на состоявшемся накануне празднике перед выпускниками, собравшимися на Дворцовой площади, выступил губернатор Александр Беглов, который призвал юных петербуржцев "дерзать, творить и побеждать".

фото: gov.spb.ru


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