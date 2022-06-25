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Беглов поздравил петербуржцев с праздником Сабантуй

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с праздником Сабантуй

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к населению по случаю татарского и башкирского праздника Сабантуй, связанного с окончанием весенних полевых работ. Чиновник отметил, что в настоящее время его справляют во многих российских регионах, а в Петербурге Сабантуй впервые отметили в 1913 году в Юсуповском саду.

"Сабантуй в Петербурге – это место встречи друзей. Мы приглашаем на него представителей других регионов. Они знают, что наш праздник – один из лучших в стране", - говорится в заявлении Беглова, опубликованном на сайте Смольного.

По мнению губернатора, своими усилиями, вкладываемыми в организацию Сабантуя, представители Татарской национально-культурной автономии города делают многое для единения и поддержания старых традиций. 

В нынешнем году, как и предыдущие 65 лет, торжества проходят в деревне Энколово. Как уточняет пресс-служба правительства Ленобласти, наиболее оживленная часть праздника - различные состязания и конкурсы, например, перетягивание каната и битье горшков.


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