Думские единороссы предложили разрешить принимать выпускников школ на службу по контракту

Комитет Государственной думы РФ по обороне выступил с инициативой разрешить выпускникам школ, получившим среднее образование, заключать контракты с армией, соответствующие поправки доступны в базе данных федерального парламента. Сейчас такая возможность есть только после прохождения трёх месяцев срочной службы.

Так, авторы инициативы - депутат "Единой России" Андрей Картаполов и другие его коллеги по фракции - предлагают включить новый абзац в статью 34 закона о приёме на контрактную службу.

В инициативе прописано, что поправки касаются граждан мужского пола, не находящихся в запасе, получивших среднее общее образование и поступающих "на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской Федерации".

На сегодняшний день заключать свой первый контракт с армией имеют право только выпускники техникумов и профессиональных училищ, получившие среднее образование, а также если они соответствуют и другим критериям, то есть подлежат призыву или уже служат в армии, но не состоят в запасе.

Инициатива уже подверглась критике со стороны сенатора Сергея Цекова.

"Я убежден, что контракт надо заключать только тем, кто уже прошёл срочную службу и знает, что такое армия", - приводит его слова РИА "Новости".