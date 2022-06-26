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Думские единороссы предложили разрешить принимать выпускников школ на службу по контракту

фото ЗакС политика Думские единороссы предложили разрешить принимать выпускников школ на службу по контракту

Комитет Государственной думы РФ по обороне выступил с инициативой разрешить выпускникам школ, получившим среднее образование, заключать контракты с армией, соответствующие поправки доступны в базе данных федерального парламента. Сейчас такая возможность есть только после прохождения трёх месяцев срочной службы.

Так, авторы инициативы - депутат "Единой России" Андрей Картаполов и другие его коллеги по фракции - предлагают включить новый абзац в статью 34 закона о приёме на контрактную службу.

В инициативе прописано, что поправки касаются граждан мужского пола, не находящихся в запасе, получивших среднее общее образование и поступающих "на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской Федерации".

На сегодняшний день заключать свой первый контракт с армией имеют право только выпускники техникумов и профессиональных училищ, получившие среднее образование, а также если они соответствуют и другим критериям, то есть подлежат призыву или уже служат в армии, но не состоят в запасе.

Инициатива уже подверглась критике со стороны сенатора Сергея Цекова.

"Я убежден, что контракт надо заключать только тем, кто уже прошёл срочную службу и знает, что такое армия", - приводит его слова РИА "Новости".


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