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Новости 11:16

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за установившейся жары

фото ЗакС политика В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за установившейся жары

Власти Северной столицы объявили в городе "жёлтый" уровень погодной опасности ввиду установившейся 26 июня жары: режим будет действовать с 13:00 до 18:00, информирует пресс-служба Смольного.

"26 июня, а также 27 июня местами ожидается повышение температуры до +30 и +31 градусов", — отчитались в городской администрации.

Аналогично предупреждает петербуржцев и региональное управление МЧС. В ведомстве советуют горожанам пить больше воды — особенно это касается пожилых граждан.

"Жёлтый" уровень является вторым по степени опасности. Эта маркировка означает потенциально опасную погоду.


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