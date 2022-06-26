В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за установившейся жары

Власти Северной столицы объявили в городе "жёлтый" уровень погодной опасности ввиду установившейся 26 июня жары: режим будет действовать с 13:00 до 18:00, информирует пресс-служба Смольного.

"26 июня, а также 27 июня местами ожидается повышение температуры до +30 и +31 градусов", — отчитались в городской администрации.

Аналогично предупреждает петербуржцев и региональное управление МЧС. В ведомстве советуют горожанам пить больше воды — особенно это касается пожилых граждан.

"Жёлтый" уровень является вторым по степени опасности. Эта маркировка означает потенциально опасную погоду.