На Урале уголовный розыск занимался поимкой молодого человека, оставившего на купюрах пацифистские надписи

Сотрудники уголовного розыска Свердловской области задержали жителя посёлка Ревда, в отношении которого составили протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), пишет местное издание "Вечерние ведомости" в своём Telegram-канале.

Поводом для задержания молодого человека послужили тысячерублёвые купюры с пацифистскими надписями, которые он хотел распространить, воспользовавшись банкоматом "Сбербанка". Именно сотрудники банка, по информации журналистов, и помогли УгРо вычислить нарушителя.

"По какой причине сотрудник УгРо занялся оформлением административных правонарушений, неизвестно – вероятно, в Ревде недобор сотрудников отдела по исполнению административного законодательства", - предположили журналисты.

Среди прочего, с купюр молодой человек призывал россиян не смотреть телевизор. Теперь его могут оштрафовать от 30 до 50 тысяч рублей.