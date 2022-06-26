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На Урале уголовный розыск занимался поимкой молодого человека, оставившего на купюрах пацифистские надписи

фото ЗакС политика На Урале уголовный розыск занимался поимкой молодого человека, оставившего на купюрах пацифистские надписи

Сотрудники уголовного розыска Свердловской области задержали жителя посёлка Ревда, в отношении которого составили протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), пишет местное издание "Вечерние ведомости" в своём Telegram-канале. 

Поводом для задержания молодого человека послужили тысячерублёвые купюры с пацифистскими надписями, которые он хотел распространить, воспользовавшись банкоматом "Сбербанка". Именно сотрудники банка, по информации журналистов, и помогли УгРо вычислить нарушителя.

"По какой причине сотрудник УгРо занялся оформлением административных правонарушений, неизвестно – вероятно, в Ревде недобор сотрудников отдела по исполнению административного законодательства", - предположили журналисты.

Среди прочего, с купюр молодой человек призывал россиян не смотреть телевизор. Теперь его могут оштрафовать от 30 до 50 тысяч рублей.


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