Вандалы испортили исторические фонари на Львином мосту

Специалисты восстановят исторические фонари, которые неизвестные испортили на Львином мосту через канал Грибоедова, делится "Фонтанка". Пока что осветительные приборы передадут на хранение, уточнили в "Мостотресте".

О повреждении фонарей очевидцы сообщили ранее в воскресенье, 26 июня, позвонив в "Ленсвет". Уже на месте специалисты увидели, что, действительно, объекты культурного наследия повреждены так, словно на них раскачивались.

Вопросом поимки вандалов займутся правоохранительные органы.

"Мы осуждаем тех, кто так варварски относится к истории города. Надеемся, что жители района подключатся и помогут нам и правоохранительным органам найти виновных", — заявил глава "Мостотреста" Андрей Кочин.