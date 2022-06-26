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Новости 18:12

Вандалы испортили исторические фонари на Львином мосту

фото ЗакС политика Вандалы испортили исторические фонари на Львином мосту

Специалисты восстановят исторические фонари, которые неизвестные испортили на Львином мосту через канал Грибоедова, делится "Фонтанка". Пока что осветительные приборы передадут на хранение, уточнили в "Мостотресте".

О повреждении фонарей очевидцы сообщили ранее в воскресенье, 26 июня, позвонив в "Ленсвет". Уже на месте специалисты увидели, что, действительно, объекты культурного наследия повреждены так, словно на них раскачивались.

Вопросом поимки вандалов займутся правоохранительные органы.

"Мы осуждаем тех, кто так варварски относится к истории города. Надеемся, что жители района подключатся и помогут нам и правоохранительным органам найти виновных", — заявил глава "Мостотреста" Андрей Кочин.


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