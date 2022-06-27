Мужчины в России в среднем зарабатывают на треть больше женщин

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России колеблется в диапазоне от 5,3 до 69,9 % со средним значением в 37,3 %, пишет 27 июня РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ "Метаанализ гендерного разрыва в оплате труда в России".

Авторы работы обобщили данные по заработку мужчин и женщин с 1996 по 2021 годы, проанализировав 33 работы и 174 измерения различного рода. При этом они выяснили, что необъясненная часть гендерного разрыва в зарплате достигает почти 70 %, а половина оценок укладывается в интервал между 27,6 и 46,2 %. Также исследователи отметили тенденцию к увеличению существующих оценок.

На разрыв в зарплатах влияют такие факторы, как семейное положение, выбранные отрасль и профессия, размер предприятия и личностные качества сотрудников.

О необходимости решить проблемы гендерного неравенства президент Владимир Путин говорил еще в 2018 году.

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