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Новости 11:42

"Наши уши устали": В Петербурге появился новый арт-объект о несбывшихся обещаниях чиновников

фото ЗакС политика "Наши уши устали": В Петербурге появился новый арт-объект о несбывшихся обещаниях чиновников

Огромное гипсовое "ухо" появилось на углу Турбинной и Оборонной улиц утром 27 июня. Это новая инсталляция петербуржцев, посвященная несбывшимся обещаниям чиновников о качественном благоустройстве. Фотографии нового арт-объекта, созданного бывшим мундепом Анной Каруличевой и общественно-политическим сообществом "Негетто", экс-депутат опубликовала в своем Telegram-канале

"Мы бесконечно слышим от власти обещания о лучшей жизни. Но светлое будущее ускользает, а жизнь становится все сложнее, тяжелее и безрадостней. <...> Зато на бумаге все отлично. Бюджеты освоены, ленточки разрезаны, чиновники трубят нам в уши про свои заслуги и благодеяния. Люди устали и оглохли от этого. Мы стали глухи и безразличны. Надо прочистить уши и не позволять больше врать и воровать", - написала Каруличева. 

Авторы инсталляции считают, что благоустройство в Петербурге чаще всего оказывается некачественным, дорогим и непродуманным. 

"Ухо" оставили возле здания Ушаковских бань, известных как "Гигант". Постройка уже длительное время находится в аварийном состоянии. 

Константин Леньков / фото из telegram-канала Анны Каруличевой


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