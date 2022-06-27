В Ленобласти задержаны трое предполагаемых участников хищения средств при замене камер на дорогах

Региональное ГУ МВД заявило 27 июня о раскрытии коррупционной схемы при модернизации камер фото- и видеофиксации на дорогах в Ленобласти. По сообщению пресс-службы ведомства, общий ущерб бюджету превысил 21 миллион рублей.

Согласно данным следствия, в ноябре 2020 года один из руководителей профильного казенного учреждения в регионе "обеспечил заведомо завышенную стоимость работ, что привело к победе аффилированных коммерческих структур". В результате при модернизации 14 комплексов фото- и видеофиксации было установлено оборудование, способное проводить лишь фотосъемку. Участники преступной схемы смогли похитить 21миллион рублей, деньги были обналичены через подконтрольные коммерческие структуры.

В июне полицейские провели серию обысков, по результатам которых были задержаны один из глав казенного учреждения и два руководителя коммерческих структур, заподозренных в соучастии. В полиции полагают, что аналогичная схема использовалась при заключении еще пяти подобных контрактов. "Цена вопроса: 69 миллионов рублей на замену 27 камер фото- видеофиксации", — отметили в МВД, добавив, что расследование уголовного дела продолжается.