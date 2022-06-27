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Прокуратура осталась недовольна состоянием скульптур быков на Московском шоссе

фото ЗакС политика Прокуратура осталась недовольна состоянием скульптур быков на Московском шоссе

Прокуратура Московского района вынесла представление директору Музея городской скульптуры после проверки состояния двух бронзовых скульптур быков на Московском шоссе, 13. Статуи работы Василия Демут-Малиновского с 2021 года находятся в пользовании музея, объяснили 27 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки статуй были выявлены "многочисленные повреждения фасадной поверхности и штукатурки, а также отслоения металлической конструкции опоры у гранитного фундамента", сообщили в прокуратуре. Про результатам мероприятия руководству музея было сделано представление в связи с несоблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Статуи быков были отлиты Демут-Малиновским для украшения фасада Скотопригонного двора в 1827 году.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура Санкт-Петербурга"


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