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Суд отказался арестовать поджигателя церкви в Парголово

фото ЗакС политика Суд отказался арестовать поджигателя церкви в Парголово

Выборгский районный суд Петербурга отказал следствию, которое просило взять под стражу Виктора Калюжного, подозреваемого в поджоге прихода храма святителя Василия Великого в Парголово. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, инцидент имел место в ночь с 25 на 26 июня: злоумышленник облил деревянное здание горючей жидкостью и поджег. В результате приход полностью сгорел.

Отмечается, что Калюжному не предъявили обвинение и что он полностью признался в содеянном. Ему вменили ч.2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), по которой петербуржец рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.

Мотивом, побудившим фигуранта дела сжечь культовое сооружение, в МВД назвали ссору с женой, которая работала в храме.


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