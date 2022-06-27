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Шишкина интересуется у Смольного судьбой двух непостроенных поликлиник

фото ЗакС политика Шишкина интересуется у Смольного судьбой двух непостроенных поликлиник

Вице-спикер петербургского ЗакСа Марина Шишкина, получающая обращения и жалобы от жителей новостроек в Приморском районе, направила запрос в комитет по здравоохранению и комитет по строительству. Лидер городских справедливороссов интересуется тем, когда начнется строительство двух давно обещанных медицинских учреждений.

"Городскими властями еще в 2013 году было определено, что в районе реки Каменки вблизи Плесецкой улицы должны появиться две встроенные амбулатории с проходимостью 316 взрослых посещений в смену и 126 – детских", - рассказала политик в своем Telegram-канале.

Две запроектированные поликлиники после их введения в эксплуатацию призваны, в частности, обслуживать население жилых комплексов "Чистое небо", "Ultra City", "Полис на Комендантском", "Полис Приморский", "Аристо", "Модум", "Форест Аквилон", "Нью Тайм".


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