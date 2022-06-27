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Володин ждет увольнений преподавателей, не согласных с военной спецоперацией

фото ЗакС политика Володин ждет увольнений преподавателей, не согласных с военной спецоперацией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает недопустимым для россиян совмещение преподавательской работы в вузе с публичным неприятием военной спецоперации на Украине. Свое суждение он распространил и на ректоров, которые, в представлении единоросса, должны "осознавать свою ответственность". Критику спецоперации Володин приравнял к пропаганде в интересах других государств.

"А там, где не понимают, возьмите и уйдите. Просто встаньте и уйдите. Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедрой, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину отчизне", - приводит цитату депутата "Коммерсант".

По мнению Володина, речь идет о безопасности и будущем России. Помимо осуждения действий РФ на Украине, его волнуют случаи искажения фактов о спецоперации. По словам Володина, в подобных случаях преподавателей склоняют к увольнению и в других странах.


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