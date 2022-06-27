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Двоих бывших сотрудников комитета по вопросам законности отправили в колонию строгого режима

фото ЗакС политика Двоих бывших сотрудников комитета по вопросам законности отправили в колонию строгого режима

Невский районный суд Петербурга приговорил к реальным срокам заключения двоих бывших сотрудников комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Как пишет объединенная пресс-служба городских судов, ранее судимые Валерий Донерстак и Вячеслав Газин, в конце 2010-х работавшие старшими инспекторами отдела контроля № 4, получили пять и шесть лет колонии строгого режима соответственно.

Экс-чиновников осудили за взятки от бизнесменов, которые вели незаконную торговлю. Первый эпизод связан с нелегальной реализацией товаров у станции метро "Ломоносовская": за взятку в 38 тысяч рублей фигуранты согласились не препятствовать продаже одежды и, более того, своевременно предупреждать торговцев о рейдах коллег. Второй эпизод касается взятки в 105 тысяч рублей, за которую Донерстак и Газин согласились не пресекать реализацию аксессуаров для мобильных телефонов возле Московского вокзала.

Газину также инкриминировали незаконное хранение оружия.


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