Суд признал незаконными 117 решений совета МО "Смольнинское"

Смольнинский районный суд Петербурга 27 июня закончил рассмотрение иска главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова к муниципальному совету. По решению суда 117 решений депутатов в период с конца 2020 по начало 2021 года, где не было подписи Ранкова, признаны незаконными, сообщил ЗАКС.Ру глава округа.

- Они подписали сами и направили мне. Наверное, они хотели, чтобы я обвел подпись жирной ручкой. Или маркером выделил. Не знаю, для чего они мне это направили. Оно уже подписано. Как я подпишу то, что уже подписано, - сказал Ранков.

Депутат совета Дмитрий Балтруков в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что мундепы через суд пытались обязать Ранкова подписать упомянутые документы. Суд отказал, сославшись на иск главы округа, в котором Ранков оспаривал законность решений. Мундеп отметил, что намерен оспорить решение районного суда в Городском.

- Правовой нонсенс, когда глава фактически, не подписывая, наделяет себя правом вето. Когда говорится, что неподписанное решение является незаконным, хотя там есть решения просто "направить обращение главе". Не могу придумать, что там может быть незаконного, - заявил Балтруков.

Напомним, с муниципальных выборов 2019 года в МО "Смольнинское" продолжается конфликт между Ранковым и избранными не от "Единой России" депутатами совета. Кроме того, что глава МО не посещает собрания депутатов, он не позволяет им собираться в здании муниципалитета. Мундепы вынуждены проводить свои заседания на крыльце.

Константин Леньков