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Бельский о символике в поддержку спецоперации: "Это право каждого человека"

фото ЗакС политика Бельский о символике в поддержку спецоперации: "Это право каждого человека"

Спикера Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского спросили, почему не все чиновники размещают символику в поддержку "специальной военной операции", а также считает ли он предателями тех, кто о ней молчит. Председатель парламента ответил, что это личное дело каждого человека и не все чиновники ведут свои соцсети. 

- Ребят, то, что касается символики - это право каждого человека. У меня есть символика. Все, кто работает в ЗакСе могут размещать эту символику. Мы сделали ее универсальной. То, что касается непосредственно помощи - все люди по-разному к этому относятся, - сказал Бельский. 

Глава городского парламента привел в пример данные социологии. По его словам, около 80% граждан поддерживают решения президента Владимира Путина. Кроме того, Бельский напомнил о помощи, которую город оказывает жителям Донбасса. 

Вопрос о недостаточной поддержке городскими властями "специальной военной операции" задал сторонник движения "Кибер фронт Z" во время встречи Бельского с молодежью 27 июня. Кроме поддержки военных, организация натравливает своих сторонников на тех, кто осуждает "спецоперацию" на территории Украины.  

Ранее о том, как организована работа "Кибер фронта" рассказывала "Фонтанка.ру".

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 

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