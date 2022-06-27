Бельский упрекнул Навального в "безответственных действиях"

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский, рассуждая о том, каким должен быть лидер, выступил с критикой в адрес оппозиционера Алексея Навального и его соратников. Прошлогодние митинги в поддержку политика спикер назвал безответственным действием, которое могло привести к тяжелым последствиям для подростков, которые могли принимать участие в акциях.

Бельский оговорился, что как родитель считает количество информации, посвященной прошлогодним митингам, в TikTok гигантским. По его мнению, таким образом в политические события могли вовлекаться несовершеннолетние.

- Получается так, что они готовы были вывести детей на улицу, которые тем или иным образом могли пострадать. Не от органов власти, ни в коем случае. Я, как человек который много времени проработал в политике, отвечал за политические процессы в городе, то, что касается, когда люди выходят… Там выходят разные люди. Не только те, кто идут за своими политическими интересами. Туда приходят и группировки, которые связывают себя немножко с другим. С уличным хулиганством. Вы представьте себе эта "атомная смесь", которая там собралась... При том, что он [Навальный] человек харизматичный, он вверг очень многих ребят в то, что они могли попасть в очень сложную ситуацию, - заявил Бельский.

Спикер рассказал, что его 15-летний сын "не знал, кто такой Навальный, думал, что это какой-то известный блогер" и недоумевал в разговорах с отцом, что "наших блогеров обижают", желая выразить популярному человеку свою поддержку.

Бельский отметил, что человек, претендующий на лидерские позиции, должен быть готовым нести ответственность за свои действия. Об этом председатель ЗакСа рассуждал во время встречи с молодежью 27 июня в пространстве "Просто".

Напомним, массовым акциям протеста в крупных городах России в январе 2021 года предшествовало задержание Навального в аэропорту после возвращения из Германии. Там политик в течение нескольких месяцев проходил лечение после отравления. Сейчас оппозиционер уже больше года находится в заключении.

Константин Леньков