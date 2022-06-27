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Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела из-за свалки под Гатчиной

фото ЗакС политика Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела из-за свалки под Гатчиной

Сотрудники Гатчинской городской прокуратуры провели проверку сведений о несанкционированном складировании отходов в поселке Новый Свет. Надзорное ведомство установило, что собственник участка (АО "НПК Р.о.с.промнефть") нарушает нормы земельного законодательства, и подало иск к юридическому лицу в Выборгский районный суд Петербурга. Об этом сообщили экоактивисты из движения "Зеленый фронт".

Кроме того, по результатам инспекции прокуратура направила материалы своей проверки в Следственный комитет. Авторы обращения усматривают в дейтвиях владельца земли нарушение ч. 1 ст. 247 УК РФ (захоронение, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде).

фото: "Зеленый фронт"


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