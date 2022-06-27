ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:42

За неделю число вызовов в Городскую станцию скорой помощи Петербурга выросло на четверть

фото ЗакС политика За неделю число вызовов в Городскую станцию скорой помощи Петербурга выросло на четверть

За минувший уик-энд в Петербурге, ознаменовавшийся жаркой и сухой погодой, Городская станция скорой помощи испытала повышенную нагрузку. Как сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, если на прошлых выходных вызовов было зафиксировано 2564, то неделей спустя эта цифра выросла до 3169. Чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснил тенденцию последствиями жары.

Отметим, что в понедельник 27 июня, как пишет в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, был установлен температурный рекорд с начала года: воздух впервые прогрелся больше чем на 30 градусов. Жара и отсутствие осадков ожидают горожан в течение всей недели: погоду определяет посетивший Северо-Запад антициклон.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама