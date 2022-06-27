За неделю число вызовов в Городскую станцию скорой помощи Петербурга выросло на четверть

За минувший уик-энд в Петербурге, ознаменовавшийся жаркой и сухой погодой, Городская станция скорой помощи испытала повышенную нагрузку. Как сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, если на прошлых выходных вызовов было зафиксировано 2564, то неделей спустя эта цифра выросла до 3169. Чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснил тенденцию последствиями жары.

Отметим, что в понедельник 27 июня, как пишет в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, был установлен температурный рекорд с начала года: воздух впервые прогрелся больше чем на 30 градусов. Жара и отсутствие осадков ожидают горожан в течение всей недели: погоду определяет посетивший Северо-Запад антициклон.