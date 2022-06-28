На последнее заседание нынешнего состава ГИК пришли Панкевич и Миненко

Состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии 2017–2022 годов 28 июня провёл своё последнее заседание, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. На него действующие члены Горизбиркома пригласили тех, кто ранее выбыл из их рядов.

Пришли на заседание экс-председатели комиссии Виктор Панкевич и Виктор Миненко, а также бывшая заместитель председателя Алла Егорова и бывшая секретарь комиссии Марина Жданова. Действующая глава ГИК Наталья Чечина сообщила, что экс-член комиссии Дмитрий Краснянский прийти не смог — у него дела.

Напомним, Панкевич и Миненко лишились своих постов после критики Центризбиркома. ЦИК был недоволен тем, как ГИК проводил выборы.

После голосования за депутатов Государственной думы и Законодательного собрания в 2021 году ЦИК снова обрушился с критикой на Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова требовала, чтобы из состава Горизбиркома вышли некоторые члены, но не уточняла, о ком идёт речь. После этого ГИК покинули Егорова, Жданова и Краснянский.

Виктор Панкевич после отставки с поста главы Горизбиркома перешел на работу в аппарат полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу. Виктор Миненко после ухода из Горизбиркома тоже трудился в полпредстве, но зимой 2022 года информация о нем исчезла с сайта ведомства. Дмитрий Краснянский в феврале 2022 года стал заместителем главы Петродворцового района.

София Саттарова