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Турецкий производитель приобретет российские активы Whirlpool

фото ЗакС политика Турецкий производитель приобретет российские активы Whirlpool

Производитель бытовой техники из Турции Arcelik подписал соглашение с американской компанией Whirlpool о приобретении ее российских активов, пишет 28 июня "Интерфакс". Речь идет об АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус".

Согласно заключенным договоренностям, итоговая сумма сделки не сможет превысить 220 миллионов евро. Итоговые параметры будут зависеть от различных факторов, выплаты предполагается растянуть на 10 лет.

По итогам сделки Arcelik получит предприятие в Липецке, способное выпускать до 2,8 миллиона стиральных машин и холодильников в год. "Обе компании работают в России, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии. Помимо бренда Stinol, который будет передан вместе с приобретенными компаниями, в вышеуказанных странах будут использоваться бренды Indesit и Hotpoint", — цитирует ТАСС заявление Arcelik.

Фото: Whirlpool/ "ВКонтакте"


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