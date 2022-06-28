В Смольном назвали туризм инструментом мягкой силы во время санкций

На заседании правительства Петербурга рассказали, что за первое полугодие 2022 года город посетили 130 тысяч иностранных туристов. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев назвал туризм инструментом "мягкой силы" во время санкционного давления.

"Мы понимаем, что необходимо предпринимать все возможные усилия для привлечения в дальнейшем в Санкт-Петербург туристов из стран СНГ и государств, не присоединившихся к санкциям наших иностранных гостей. Это важно еще и потому, что это не только сектор экономики, но и инструмент мягкой силы, который во многом благоприятно сказывается на расширении границ международного гуманитарного сотрудничества", - заявил Корнеев.

Он отметил, что на рост иностранного туризма не повлияли проблемы в логистике. Для путешественников из зарубежных стран поездка в Петербург в среднем обошлась в 90 тысяч рублей, что примерно в три раза больше, чем средний чек российского туриста. Всего за первое полугодие этого года Петербург посетили 3,7 млн человек.

Константин Леньков