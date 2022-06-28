Уходящий состав Горизбиркома провёл на 25% больше заседаний, чем предыдущий

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на заседании 28 июня сообщила, что напряжённость работы в избирательной системе с каждым составом ГИК возрастает. Это видно и по статистике, заявила Чечина.

Она пояснила, что уходящий шестой состав Горизбиркома (2017–2022 годы) провёл на 25% заседаний больше, чем пятый состав. Также выросло на 35% число принятых решений — их стало более 2,8 тысячи, добавила Чечина.

Зампред Горизбиркома Олег Зацепа в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что количество заседаний и решений увеличилось из-за политической обстановки, в которых проходили выборы.

- Этот состав работал напряженно. <…> Наверно, потому что так в эти пять лет сложился политический ландшафт. Комиссии иногда приходилось работать в пожарном режиме. Я очень надеюсь, что мы справились. По крайней мере, суды общей юрисдикции с этим согласны, - сказал Зацепа.

Он уточнил, что говорит о жалобах, которые поступали в Горизбирком и рассматривались им во время избирательных кампаний. Зацепа выразил надежду, что в следующем созыве ситуация улучшиться. Как минимум, упраздняются избиркомы муниципальных образований, с которыми были проблемы в 2019 году, отметил зампред. По его словам, с территориальными избиркомами дела обстоят лучше — на них ГИК может влиять напрямую.

София Саттарова