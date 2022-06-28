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Новости 11:31

Беглов напомнил о желании устранить дисбаланс в количестве инфраструктурных объектов

фото ЗакС политика Беглов напомнил о желании устранить дисбаланс в количестве инфраструктурных объектов

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города 28 июня заявил, что власти планируют решить вопрос с нехваткой соцобъектов через три года. 

- Мы должны уже к 2025 году практически ликвидировать весь дисбаланс между социальной и жилой застройкой. Для нас это очень важная программа. Мы ее реализовываем. До 2027 года в рамках госпрограммы мы планируем выкупить 65 объектов. 33 детских сада, 24 школы, восемь объектов здравоохранения, - рассказала Беглов. 

Он напомнил членам правительства, что все планы по выкупу должны быть выполнены в полном объеме. Беглов также высказался о поддержке предприятий, которые работают над импортозамещением. Их город должен поддерживать в первую очередь, подчеркнул губернатор Петербурга. 

- Кто быстро реагирует — тот меньше потеряет, - отметил Беглов.

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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