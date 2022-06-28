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Беглов попросил депутатов обсудить туристический сбор в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов попросил депутатов обсудить туристический сбор в Петербурге

На заседании правительства Петербурга 28 июня глава города Александр Беглов заявил, что регион нуждается в помощи депутатов Заксобрания и Госдумы в вопросе введения туристического сбора с путешественников. 

- Мы этот вопрос прорабатываем. Он пока находится в стадии решения. Это, безусловно, даст возможность Санкт-Петербургу взимать туристический сбор. Когда мы его примем — это уже вопрос непосредственно региона, но такая возможность должна быть. Мы так договаривались с правительством Российской Федерации, - заявил Беглов. 

Губернатор отметил, что до конца решить вопрос с туристическим сбором не удалось из-за пандемии коронавируса. 

Напомним, о необходимости ввести сбор с гостей Петербурга во время своей избирательной кампании говорил лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов, который также присутствовал на заседании. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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