Беглов попросил депутатов обсудить туристический сбор в Петербурге

На заседании правительства Петербурга 28 июня глава города Александр Беглов заявил, что регион нуждается в помощи депутатов Заксобрания и Госдумы в вопросе введения туристического сбора с путешественников.

- Мы этот вопрос прорабатываем. Он пока находится в стадии решения. Это, безусловно, даст возможность Санкт-Петербургу взимать туристический сбор. Когда мы его примем — это уже вопрос непосредственно региона, но такая возможность должна быть. Мы так договаривались с правительством Российской Федерации, - заявил Беглов.

Губернатор отметил, что до конца решить вопрос с туристическим сбором не удалось из-за пандемии коронавируса.

Напомним, о необходимости ввести сбор с гостей Петербурга во время своей избирательной кампании говорил лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов, который также присутствовал на заседании.

Константин Леньков