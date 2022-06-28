Полиция задержала петербуржца из-за постов об армии

Полиция задержала петербуржца по подозрению в размещении в соцсетях постов, "компрометирующих Вооруженные силы", говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти от 28 июня. На распространенной ведомством видеозаписи можно разглядеть, как бойцы СОБРа штурмуют дверь в квартиру гражданина, полностью ее при этом выламывая.

Как заявили в полицейском главке, горожанин 1967 года рождения был "полностью изобличен" в сочинении компрометирующих постов. В квартире задержанного был проведен обыск, в ходе которого были изъяты мобильный телефон и ноутбук, а также "геральдические знаки времен "фашисткой" Германии", пять патронов времен Великой Отечественной войны и нож. Изъятое было отправлено на экспертизу.

"Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по изобличению задержанного в совершении иных преступлений экстремистского и террористического характера продолжаются. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — уточнили в МВД.

При этом в полиции не уточнили, что именно инкриминируется задержанному. По сообщению "Фонтанки", мужчину обвиняют в распространении фейков о российской армии в сообществе "Питерские копатели" в соцсетях.