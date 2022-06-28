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Новости 15:04

МИД отсоветовал россиянам посещать Эстонию

фото ЗакС политика МИД отсоветовал россиянам посещать Эстонию

Министерство иностранных дел России выпустило 28 июня заявление с рекомендацией согражданам воздержаться от поездок в Эстонию. Выход подобного предостережения в МИД объяснили "откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам".

Речь идет о запрете ввоза в Эстонию ряда товаров из России с 10 июля, объявленном налогово-таможенным департаментом соседней страны. Мера распространяется в том числе на физических лиц и предполагает невозможность импорта в Эстонию, например некоторых продуктов питания и мебели. Одновременно из страны запрещено вывозить в Россию "стратегические товары" (например, тепловизоры и дроны), а также сумки, обувь, электронику и другие товары дороже 750 евро. Помимо этого, под запрет попал и вывоз наличной валюты.

Как отмечается в заявлении МИД, наказание за незаконное перемещение товаров через границу предусматривает денежный штраф либо же лишение свободы на срок до трех лет одному лицу и до пяти — группе лиц.

"Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам", — сочли нужным указать в дипломатическом ведомстве.


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