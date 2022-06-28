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В Петербурге рассчитывают наладить полный цикл производства лекарств

фото ЗакС политика В Петербурге рассчитывают наладить полный цикл производства лекарств

Глава петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик заявил о готовности города к полному циклу выпуска медикаментов. Таким образом, производиться будут, по словам чиновника, в том числе фармацевтические субстанции и интермедиаты. 

"Мы понимаем, кто что производит, понимаем, какие инвестиционные разработческие проекты ведутся нашими предприятиями, с одной стороны, и мы понимаем спрос комитета по здравоохранению в части потребности льготного сегмента", - приводит ТАСС фрагмент его речи, прознесенной на заседании Смольного.

Соловейчик вместе с коллегами подготовил один офсетный контракт для закрытия необходимых позиций и в настоящее время готовит второй контракт.

Ранее губернатор Александр Беглов в разговоре о лекарствах сетовал на логистические неудобства, появившиеся после новейших западных санкций.


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