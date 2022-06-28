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Суд в Петербурге отправил двух бывших полицейских в колонию строгого режима

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отправил двух бывших полицейских в колонию строгого режима

Приморский районный суд Петербурга приговорил к реальным срокам заключения бывших сотрудников полиции Ивана Калеева и Александра Крючкова. Их обвинили в вымогательстве взятки, совершенном в составе организованной группы, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, весной 2020 года экс-полицейские задержали двоих граждан, у которых имелись при себе наркотики, и за взятку в размере 50 тысяч рублей предложили им избежать привлечения к юридической ответственности. Задержанные выполнили заявленные условия, передав полицейским требуемую сумму наличными.

Калееву присудили 7 лет и 2 месяца заключения в колонии строгого режима, Крючкову - 7 лет и 3 месяца в аналогичном пенитенциарном учреждении.


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