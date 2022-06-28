"Агентство": Политик Владимир Рыжков уехал из России

Депутат Московской городской думы Владимир Рыжков находится в Германии, и его отъезд связан с позицией относительно военной спецоперации на Украине, сообщает медиапроект "Агентство. Новости" со ссылкой на свои источники.

Один из собеседников "Агентства", подтвердив нахождение Рыжкова в Европе, сказал, что таким образом политик проводит отпуск. Другой собеседник утверждает, что правительство ФРГ выдало Рыжкову въездную визу. Еще одному источнику медиапроекта известно, что Рыжкову предложили в Германии научную работу.

Напомним, что бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков избрался в Мосгордуму на довыборах минувшей осенью. Его выдвинула партия "Яблоко". По этому округу намеревался баллотироваться также оппозиционер Илья Яшин, которому отказали в регистрации и который отзывался о Рыжкове как об "административном кандидате".

фото: Владимир Рыжков / Telegram