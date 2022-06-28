Владелец брендов Johnnie Walker и Baileys уходит с российского рынка

Компания Diageo, владеющая алкогольными брендами Johnnie Walker, Baileys, Smirnoff и Captain Morgan, объявила об окончательном прекращении своей деятельности в России, передает "Коммерсант". Ожидается, что процесс займет около полугода. В течение этого времени, как рассказали газете в компании, сотрудникам следует рассчитывать на материальную поддержку и "предоставление им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства".

Из-за военной спецоперации на Украине готовую продукцию Diageo перестала отгружать в России еще в марте, реализовывая складские запасы. Решение об уходе с рынка представители фирмы называют непростым.

По последним данным, Diageo сотрудничала с 70 тысячами российских магазинов и 19 тысячами заведений общепита.