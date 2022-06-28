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Новости 18:54

Мастерские Мариинского театра получат новое здание

фото ЗакС политика Мастерские Мариинского театра получат новое здание

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства нового здания для мастерских Мариинского театра в Петербурге, о чем сообщила ее пресс-служба. В городе должно будет появиться восьмиэтажное административно-производственное строение, которое займет площадь более пяти тысяч квадратных метров.

Объект возведут на месте аварийного дореволюционного здания старых мастерских, которое отправили под снос.

Основанные при императоре Александре II мастерские Мариинского театра представляют собой крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на оформлении спектаклей. Каждый месяц оно производит до 400 исторических костюмов.


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