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Росфинмониторингу ничего не известно о зарубежном финансировании "иноагента" Татьяны Вольтской*

фото ЗакС политика Росфинмониторингу ничего не известно о зарубежном финансировании "иноагента" Татьяны Вольтской*

Росфинмониторинг в официальном письме заявил об отсутствии у него сведений об иностранном финансировании петербургской журналистки и поэтессы Татьяны Вольтской*. Об этом сообщил на своей странице в соцсети адвокат Леонид Крикун: документ пришел из ведомства в Петроградский районный суд. Характерно, что Минюст при попытке оспорить включение Вольтской* в реестр иноагентов ссылался именно на Росфинмониторинг как на источник сведений. Таким образом, Крикун вместе с подзащитной продолжают считать заявления о получении денег из-за рубежа "голословными".

"Решение суда мы будем обжаловать, в ЕСПЧ наверное не успеем, но в КПЧ ООН обратимся обязательно", - рассказал адвокат.

Отметим, что Вольтская* попала в реестр СМИ-иноагентов в октябре прошлого года, после чего у нее начались проблемы с организацией поэтических выступлений.

*Минюст внес Татьяну Вольтскую в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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