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Baza: "Аэрофлот" предлагает возрастным сотрудникам деньги за добровольное увольнение

фото ЗакС политика Baza: "Аэрофлот" предлагает возрастным сотрудникам деньги за добровольное увольнение

Издание Baza опубликовало скан приказа, подписанного генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским и посвященного возрастным бортпроводникам. Согласно документу, сотрудники пенсионного возраста (45 лет и старше) при добровольном увольнении до 1 августа получат единовременные денежные выплаты.

Для тех из них, кто отработал в компании более десяти лет, сумма выплаты составит 100 тысяч рублей, а сотрудникам с более чем двадцатилетним стажем заплатят по 200 тысяч.

Приказ датируется 15 июня.


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